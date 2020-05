Wenn's um das geistige Eigentum geht, kennen Videospielkonzerne kein Pardon. Ubisoft hat jetzt Apple und Google angeklagt, da die beiden Tech-Riesen in ihren App Stores eine vermeintliche Smartphone-Kopie des Gaming-Hits Tom Clancy's Rainbow Six Siege verkaufen. Das bringt weitere Unruhe in die ohnehin volatile Aktie.Laut eines Bloomberg-Berichts hat Ubisoft die beiden US-Konzerne auf die Urheberrechtsverletzung hingewiesen und gebeten, das Mobile Game Area F2 aus dem App- beziehungsweise Google ...

