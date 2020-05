Der DAX erklimmt in der laufenden Handelswoche ein neues Zwischenhoch nach dem anderen. Heute nimmt der DAX die Marke von 11.700 Punkte ins Visier. Besonders die Unternehmen aus der sehr stark gebeutelten Luftfahrt- und Tourismusbranche zünden erneut ein Kursfeuerwerk ab. Die DAX-Werte Deutsche Lufthansa und MTU legen über acht bzw. fünf Prozent zu. Nach Informationen der Deutschen Presse Agentur will die EU-Kommision 750 Milliarden Euro in die wirtschaftliche Erholung der EU investieren. Davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...