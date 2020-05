FRANKFURT (Dow Jones)--Die Pilotenvereinigung Cockpit setzt sich für den Erhalt der Lufthansa-Slots in München und Frankfurt ein. Die Vereinigung kritisiert, dass durch die von der EU-Kommission gemachte Forderung Start- und Landerechte der Fluglinie, Wettbewerbern zur Verfügung zu stellen, der Wettbewerb verzerrt werde.

"Die rund 140.000 Arbeitsplätze bei der Lufthansa dürfen nicht durch unsinnige und wettbewerbsverzerrende Vorgaben gefährdet werden", so Markus Wahl, Präsident der Vereinigung Cockpit. "Es kann nicht das Ziel deutscher und europäischer Rettungspolitik sein, Unternehmen mit Milliarden an Finanzspritzen vor der Insolvenz zu bewahren und sie gleichzeitig durch Auflagen an anderer Stelle stark zu benachteiligen. Beim Wiederanfahren des Flugbetriebs müssen alle Marktteilnehmer dieselben Chancen haben, die sie vor der Krise hatten."

Sollte die Lufthansa Slots an Billig-Fluglinien abgeben müssen, würde die EU direkt Sozialdumping, Scheinselbstständigkeit und eine Aushöhlung von Arbeitsstandards befördern, so Cockpit. Die Vereinigung fordert, auch soziale und qualitative Kriterien in Entscheidungen auf EU-Ebene mit einzubeziehen.

May 27, 2020

