BRüSSEL (AFP)--Die Bewältigung der Corona-Krise wird im Zentrum der deutschen EU-Ratspräsidentschaft stehen. Das habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in einem Videogespräch mit den Fraktionsvorsitzenden des EU-Parlaments und dessen Präsident, David Sassoli, deutlich gemacht, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Darüber hinaus seien auch Klimaschutz, digitaler Wandel und "Europas Rolle in der Welt" zur Sprache gekommen. Am 1. Juli übernimmt Deutschland erstmals seit 13 Jahren wieder den Vorsitz im Kreis der EU-Staaten. Es hat damit maßgeblichen Einfluss auf Themensetzung und Zeitpläne für die Beschlussfassung im Rat der Mitgliedstaaten. Die Erwartungen an das bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Land waren bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie groß.

Dass der Fokus auf der Krisen-Bewältigung liege, sei richtig, sagte der Linken-Fraktionschef, Martin Schirdewan, der Nachrichtenagentur AFP. "Aber dabei dürfen wichtige soziale Projekte wie etwa der europäische Mindestlohn und die Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht hinten runter fallen." Die Ko-Chefin der Grünen, Ska Keller, forderte etwa auch greifbare Fortschritte bei der EU-Asylreform. Die Corona-Krise habe das Leid der Migranten schließlich noch verschärft. Auch die Verhandlungen mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit werden zwangsweise die deutsche Ratspräsidentschaft beschäftigen. Das Abkommen soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein.

Im Normalfall kommen die Spitzen des EU-Parlaments vor Beginn der Ratspräsidentschaft im jeweiligen Land mit Vertretern der Regierung zusammen. Wegen der Corona-Pandemie konnte dieses Treffen nun nicht in Deutschland stattfinden, sondern wurde digital abgehalten. Neben Merkel nahmen seitens der Bundesregierung noch Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Außenminister Heiko Maas (SPD) und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) teil. Am Nachmittag wurde zudem eine weitere Videokonferenz von Vertretern des EU-Parlaments mit den Fraktionschefs des Bundestags abgehalten. Das konkrete Programm der Ministerräte und Gipfeltreffen im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wird nach Regierungsangaben erst kurz vor Übernahme des Vorsitzes im Juni endgültig festgelegt.

