Die kurze Einschätzung der Lage Im Überschwang der Gefühle haben die Bullen den vermeintlichen Abschlussimpuls im DAX noch einmal etwas in die Höhe getrieben. In der Erholungsrallye dürfte das Ende der Party nun in greifbarer Nähe sein und die Ziele auf der Unterseite wieder ins Bewusstsein rücken. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX hat bei 13827 einen ...

