Die russische Produktion von Gewächshausgemüse belief sich am 28. April auf 389.000 Tonnen Gemüse, was 29,4% mehr als in dem gleichen Zeitraum 2019 sind, so Daten von dem Russischen Landwirtschaftsministerium, die der spanische Verband FEPEX aufbereitet hat. Bildquelle: Shutterstock.com Berichten zufolge sagt Russland eine Rekordproduktion von mindestens 1,25 Millionen Tonnen...

