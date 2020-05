Die Stadt Austin und NTT Corporation (NTT) gaben heute ihre Absicht bekannt, bei einem Accelerate Smart-Pilotprojekt zusammenzuarbeiten, das neue Technologie dazu nutzen wird, Verkehrssituationen zu analysieren, Verkehrsstauungen abzumildern und die Planung von Gemeinschaften in Austin zu unterstützen.

NTTs Datenplattform Accelerate Smart wie auch eine modular gestaltete Infrastruktur von Rechenzentren für modernste Einsätze, werden verkehrsrelevante Probleme in der Innenstadt überwachen und dabei an den Kreuzungen der Cesar Chavez Street, der Trinity Street, der Neches Street und der 8th Street installierte Internet of Things-Geräte (IoT) nutzen. Das Smart City-Projekt wird verkehrsrelevante und Mobilitätsdaten durch Fahrzeugzählung und -Klassifizierung sammeln, wie auch die Häufigkeit von in der falschen Spur befindlichen Fahrzeugen, um in Echtzeit Meldungen anzuzeigen und sich besser darüber zu informieren, wie zu den jeweiligen Verkehrssituationen passende, geeignete Lösungen eingeführt werden können.

"Wir führen dieses Pilotprojekt mit NTT durch, da diese Lösungen das Potenzial besitzen, Austin dabei zu unterstützen, mit digitalen Mitteln Veränderungen dabei zu bewirken, wie die Menschen sich sicher durch die Stadt bewegen. Durch ein besseres Verständnis der Daten und Kausaleffekte von Problemen, die wir in schwierigen Gebieten erkennen, können wir wirksame Lösungen entwickeln, welche die Bedürfnisse der Gemeinschaft befriedigen", sagte Jason JonMichael, Assistant Director of Smart Mobility, Austin Transportation. "Die Datenauswertung ist von zentraler Bedeutung für das Erreichen unseres Vision Zero-Ziels, nämlich Todesfälle und schwere Verletzungen auf Austins Straßen zu eliminieren. Intelligente Technologien wie diese werden uns bei der Priorisierung von erforderlichen Verbesserungen unterstützen, die darauf abzielen, unsere Straßen sicherer zu machen."

Unter Nutzung des IoT wird NTT der Stadt Alarmmeldungen und Verkehrsstatistiken in Echtzeit liefern, die für die Stadt Austin die Vorhersagen und Ergebnisse optimieren werden. Der Accelerate Smart-Service wird Daten sammeln und offenlegen wie beispielsweise Fahrzeugzählung und die Häufigkeit von in der falschen Spur fahrenden Fahrzeugen um die Stadt beim Erstellen fundierter Empfehlungen zugunsten einer wirksamen und zu den Vision Zero-Initiativen passenden Verkehrsplanung zu unterstützen.

Das Pilotprojekt ist auf die Automatisierung der Bereitstellung und Handhabung notwendiger Ressourcen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) von Geräten und Netzwerken in der Cloud ausgelegt. Mit dieser Lösung wird gewährleistet, dass sich die Stadt effizienter auf die Verbesserung der Verkehrssituation durch Analysen und die Verarbeitung von Daten konzentrieren kann, ohne sich Sorgen über Installations- und Optimierungsprobleme machen zu müssen.

"Für die Stadt Austin ist das Verkehrsmanagement eine zentrale Komponente bei den Bemühungen, die Herausforderungen des raschen und beträchtlichen Wachstums zu minimieren", kommentierte Akira Shimada, Senior Executive Vice President von NTT. "Unsere Accelerate Smart-Lösung wird der Stadt Austin bei ihren Bestrebungen helfen, ihre die Fußgänger betreffenden Sicherheitsziele zu erreichen, und sie in die Lage versetzen, Dank kontinuierlicher Innovation das Leben der Einwohner und der Besucher zu verbessern."

NTTs Accelerate Smart-Lösung wurde als eine über die von NTT weltweit betriebenen Gesellschaften hinwegreichende, gemeinsame Initiative entwickelt. Sie nutzt ein sicheres Rechnernetz als eine Plattform-Lösung, die auf NTTs innovativer Cognitive Foundation-Architektur aufbaut, und bezieht ebenfalls hyper-konvergierte Infrastruktur sowie IoT-Gateways mit ein, ebenso wie Virtualisierungssoftware, die Anwendungen für vorhersagende Analytik hostet.

Im Anschluss an das einleitende Pilotprojekt, planen die Stadt Austin und NTT, die Machbarkeit einer Verlängerung des Pilotprojekts und die mögliche Hinzufügung weiterer Standorte zu beurteilen. Um mehr über NTTs Accelerate Smart-Lösung zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website von NTT DATA.

