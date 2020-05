Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPARKASSEN - Auf den öffentlich-rechtlichen Finanzsektor in Deutschland kommen große Veränderungen zu. Die Bankenaufsicht hat bei einer Überprüfung des Sicherungssystems von Sparkassen, Landesbanken und Landesbausparkassen gravierende Mängel feststellt - und mahnt nun einen grundlegenden Umbau an. Das geht aus einem Schreiben der deutschen Finanzaufsicht Bafin und der Europäischen Zentralbank (EZB) an Sparkassenpräsident Helmut Schleweis hervor. Die darin aufgeführten Forderungen sind deutlich weitreichender als bisher bekannt. Unter anderem sollen die Sparkassen zusätzlich zur Einlagensicherung einen weiteren Fonds zur Rettung kriselnder Institute aufbauen. Die Sparkassen müssten dafür viel zusätzliches Geld aufbringen. Darüber hinaus verlangen Bafin und EZB eine Straffung der Entscheidungsprozesse, die Aufhebung von Haftungslimits und schärfere interne Kontrollen. (Handelsblatt S. 30)

LUFTHANSA - Malta, das aus drei Inseln und gerade mal 316 Quadratkilometern Fläche besteht, ist der kleinste Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU). Ausgerechnet dort macht die Lufthansa große Umsätze. Das ist nach Angaben der vom ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick geleiteten Organisation Finanzwende leicht zu erklären. Malta ist eine der weltweit bedeutendsten Steueroasen. Die Organisation Finanzwende verdächtigt die Lufthansa, Steuertricks zu praktizieren, während man gleichzeitig wegen der Corona-Krise Staatshilfen in Milliardenhöhe in Anspruch nehme. Das passe nicht zusammen. (SZ S. 20/FAZ S. 22/Börsen-Zeitung S. 9)

OTTO - Der Onlinehandel gilt vielen als großer Gewinner der Coronakrise. Doch die Pandemie stellt auch bei Versandhändlern die Prozesse auf den Kopf. Diese Flexibilität will Otto-Chef Alexander Birken auch nach der Krise beibehalten. (Handelsblatt S. 20/FAZ S. 18)

May 28, 2020

