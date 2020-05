Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Im Bundestag zeichnen sich Wege ab, wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) umgesetzt werden könnte. Geprüft wird, wie die Käufe vorsorglich rechtssicherer gemacht werden könnten. Die Rechtsexperten des Bundestags befürchten weitere Klagen gegen die laufenden Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank und regen vorsorglich an, die beiden Programme der EZB zum Aufkauf von Anleihen (PSPP und PEPP) neu zu strukturieren. Eine Zusammenlegung böte einige Vorteile, heißt es in einem Gutachten des Referats für EU-Grundsatzangelegenheit der Wirtschafts- und Währungsunion. Unter anderem ließen sich "Risiken für künftige Klagen" gegen Aufkaufprogramme minimieren. (SZ S. 17)

TABAKWERBUNG - Nach mehr als zehnjähriger Debatte soll die Werbung für Tabakprodukte jetzt weitgehend verboten werden. An diesem Freitag bringen die Fraktionen von Union und SPD einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag ein. Für die Unionsfraktion ist das der Schlusspunkt eines langes Weges. Denn die Abgeordneten von CDU und CSU hatten ein derartiges Werbeverbot bisher immer blockiert. (SZ S. 19)

DIGITALISIERUNG - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will nun mit einer Corona-Plattform im Internet Unternehmen und Beschäftigten Modelle für den betrieblichen Umgang mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Krisenzeiten aufzeigen. "Berufstätige Eltern sind derzeit immensen Belastungen ausgesetzt", sagte Giffey dem Handelsblatt. Keiner könne auf Dauer Arbeit, Kinderbetreuung und Homeschooling auf einmal leisten. "Hier sollten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihre Beschäftigten mit flexiblen Arbeitszeitregelungen, innovativen Schichtmodellen und angepassten Leistungserwartungen unterstützen", forderte die SPD-Politikerin. Mithilfe solcher Maßnahmen könnten sich zum Beispiel Mütter und Väter bei der Kinderbetreuung abwechseln. (Handelsblatt S. 13)

INFRASTRUKTUR - Der Chef des Deutschen Beamtenbunds (DBB), Ulrich Silberbach, hat der Politik vorgeworfen, die Digitalisierung der Verwaltung verschlafen zu haben: "Es rächt sich nun, dass viel zu lange der Primat des schlanken Staats galt", sagte Silberbach und sprach von "einem riesigen Scherbenhaufen". Während in anderen europäischen Ländern die digitale Verwaltung längst Realität sei, müssten sich Bürger hierzulande immer noch trotz Corona-Epidemie zu oft in den ÖPNV setzen und aufs Amt fahren, anstatt ihr Anliegen sicher und ohne Ansteckungsgefahr vom heimischen PC aus zu erledigen. (Rheinische Post)

KONJUNKTURPAKET - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will mit dem Corona-Konjunkturpaket offenbar neben der Autoindustrie auch Werften, die Zugproduktion in Ostdeutschland und den Flugzeugbauer Airbus unterstützen. In einer Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion habe Altmaier dies damit begründet, dass die industriellen Strukturen des Landes erhalten werden müssten, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Autoindustrie, Werften, Zugproduktion und Airbus hätten für Deutschland eine zentrale Bedeutung und müssten daher gestützt werden. Brächen diese Branchen ein, sei ein Neustart kaum mehr möglich. Dann werde Deutschland "ein anderes Land", wurde Altmaier zitiert. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

