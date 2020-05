JPMorgan und Goldman Sachs wurden vor rund zehn Tagen deutlich abgewertet und verloren in den Kursen in der Summe fast 20 %. Gestern ging es in die Gegenrichtung. Beide + 5 und + 7 %. Dieses Comeback ist ähnlich wie das der Autos - ein Konjunktursignal.



