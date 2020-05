Mein Geld im Gespräch mit Andreas Hackbarth, Leiter Produktmanagement privat in der ConceptIF-Gruppe Welchen Ansatz haben Sie verfolgt? ANDREAS HACKBARTH: Zum Glück besteht bei einem Schaden in der Wohngebäudeversicherung selten Gefahr für das eigene Leben. Doch wir wissen, Feuer, Sturm, Hagel, aber auch Leitungswasser, können dem Haus so stark zusetzen, dass der Traum von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...