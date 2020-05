Erneute Pluszeichen zeigten am Aktienmarkt, wie stark ein Trend sein kann. So sprang der DAX intraday sogar über die 11.700er-Marke und hat damit seine Rallye eindrucksvoll fortsetzen können. Potential scheinbar nicht ausgeschöpft Die Eröffnung gelang bereits über dem GAP-close aus dem Monat März und hatte den Bereich von 11.540 Punkten nur kurz als Thema. Bereits kurze Zeit später löste sich der Index und reihte sich erneut in die Trenddynamik ein, die er nun schon seit 4 Tagen aufzeigt. Sie machte ...

