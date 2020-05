Der Baukonzern Strabag legt Zahlen für das erste Quartal 2020 vor: Die Leistung ging um 9 Prozent auf 2,8 Mrd. Euro zurück. Der Rückgang resultierte laut Strabag aus einem ausgelaufenen Vertrag mit einer deutschen Großkundin im Bereich Property & Facility Services, die vorübergehende Baueinstellung im Zuge der Coronavirus-Krise in Österreich und die Abarbeitung bzw. die Fertigstellung von Tunnelbauprojekten in Chile. "Die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahrs zeigen den erwarteten Rückgang der Leistung und einen weiterhin sehr hohen Auftragsbestand. Am Ausblick für 2020 halten wir daher fest", sagt CEO Thomas Birtel. Der Auftragsbestand liegt mit 17,7 Mrd. Euro und ging um 1 Prozent zurück. Etwa in der Region ...

