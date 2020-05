Mit der Etablierung zweier simpler Kriterien setzt Googles Chatbot Meena neue Maßstäbe in human-digitalen Konversationen. Die sprachliche Interaktion mit sogenannten Conversational Agents wird damit zunehmend menschlicher. Dieses Modell könnte der nächste wichtige Schritt für Chatbots und die digitale Sprachkommunikation an sich sein. Chatbots geben bei Fluggesellschaften Auskunft zu Buchungen oder Flugdaten, sie schlagen Rezepte vor oder nehmen Pizza-Bestellungen auf. Solche Chatbots sind in ihrer Anwendung jedoch meist auf ihren Aufgabenbereich beschränkt und nicht für allgemeine Unterhaltungen ausgelegt. Ein paar wenige Unterformen von Chatbots sind aber bereits zu generalistischen Konversationen in der Lage, häufig sind ...

