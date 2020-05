FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.109 EURB3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.109 EURABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.064 EURVTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.033 EURCQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.001 EUR3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.281 EURE4S XFRA BE0003822393 ELIA GROUP 1.690 EUROCW XFRA BE0003816338 EURONAV NV NAM. 0.263 EURRCZ XFRA BE0003656676 RECTICEL 0.240 EURICA XFRA AU000000ORI1 ORICA LTD. 0.100 EUR4I7 XFRA CA3874371147 GRANITE REIT UTS 0.160 EURPL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EURKHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.363 EURV0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.136 EURC7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.102 EUR1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.066 EUR6GC XFRA GB00BQS10J50 GAMMA COMMUNICATION.LS-01 0.078 EURG9KB XFRA GB00BF5H9P87 GREAT P.EST.LS-,152631578 0.088 EUR4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.109 EURF03 XFRA US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 0.064 EUREVK XFRA DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 0.570 EUREEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.110 EUR6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.021 EURDCC XFRA IE0002424939 DCC PLC EO-,25 1.072 EUR1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05 0.020 EURPIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.608 EUR7SI XFRA GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP LS-109NPA XFRA JP3047550003 NIPPON PROLOGIS REIT INC. 38.523 EURBOSS XFRA DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG NA O.N. 0.040 EURSW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.109 EUR9TX XFRA CA87262K1057 TMX GROUP LTD 0.436 EURTJC XFRA KYG8917X1218 TONGDA GROUP HLDGS HD-,011HQ XFRA PLTSQGM00016 TEN SQUARE GAMES ZY-,10 0.853 EUR1OQ XFRA BMG4233B1090 HAFNIA LTD DL-,01 0.096 EURS97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.025 EUR