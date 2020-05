Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX blieb auch gestern im Erholungsmodus. Der allgemeine Konjunkturoptimismus liess den DAX zwischenzeitlich über 11.700 Punkte steigen. Am Ende des Tages ging er dann mit einem Plus von 1,3 Prozent bei 11.657 Zählern aus dem Handel. Marktidee: AUD/USD. Der Australische Dollar befindet sich zum US-Dollar in einem langfristigen Abwärtstrend. Im März rutschte das Währungspaar bis auf ein 17-Jahres-Tief. Dort startete eine Erholungsrally. Die Rally beförderte die Notierung nun an eine wichtige horizontale Widerstandszone, wo sich derzeit auch die 200-Tage-Linie befindet. An diesem Widerstandscluster prallte der Kurs im gestrigen Handel ab. Die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur ist auch mit Blick auf die zuletzt abnehmende Schwungkraft erhöht.