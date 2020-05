Es war eine der Meldungen des letzten Tages, die die Lufthansa (WKN: 823212) bekannt geben konnte. Man sei sich mit dem deutschen Staat einig, was die Rettung der Airline anbelangt. Und es wurde ein Kompromiss im Wert von 9 Mrd. Euro ausgehandelt, der vermutlich einen starken Mittelwert aus direkter Einflussnahme und zu hoher Verschuldung darstellt. Auch deshalb dürfte die Aktie in den letzten Tagen wieder vermehrt durchgestartet sein. Kritiker an einem solchen Deal wird es vermutlich immer geben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...