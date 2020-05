Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind auch am Donnerstag positiv gestimmt.Der DAX steigt mit einem Plus von 0,69 Prozent bei 11.746,78 Punkten in den Handel ein. Seit dem Tief eines kleineren Rückschlags am Freitag rannte der DAX inzwischen bereits um fast 6 Prozent nach oben. Er schloss damit im Chart eine große Kurslücke, die er im Corona-Crash Anfang März aufgerissen hatte."Aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...