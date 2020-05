faCellitate bringt mit BIOFLOAT, einer Beschichtung für verbesserte 3D Zellkultur, erstes Produkt auf den MarktDGAP-News: faCellitate - a venture of Chemovator GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung faCellitate bringt mit BIOFLOAT, einer Beschichtung für verbesserte 3D Zellkultur, erstes Produkt auf den Markt28.05.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.faCellitate bringt mit BIOFLOATTM, einer Beschichtung für verbesserte 3D Zellkultur, erstes Produkt auf den Markt- faCellitate führt BIOFLOATTM ein, eine hoch entwickelte Oberflächenbeschichtung für 3D-Zellkulturen, die die Forschung mit Sphäroid-Modellsystemen verbessert und biologisch relevanter macht- Herausragende Eigenschaften ermöglichen eine schnelle und uniforme Sphäroid-Bildung einer Vielfalt von Zellarten, einschließlich besonders anspruchsvoller Zellen- Vorbeschichtete Platten und eine einfach anzuwendende Formulierung zur Selbstbeschichtung bieten flexible experimentelle Anwendungen mit maximaler BenutzerfreundlichkeitMannheim, 28. Mai 2020. faCellitate, ein Lifescience Venture Team der Chemovator GmbH der BASF, entwickelt interaktive Oberflächenbeschichtungen für fortgeschrittene Zelltechnologien und regenerative Medizin. Heute wurde die Markteinführung seines ersten Produkts BIOFLOATTM, einer einzigartigen Oberflächenbeschichtung für die 3D-Zellkultur, angekündigt. BIOFLOATTM ist eine schnell und einfach anzuwendende inerte Beschichtung für Labormaterial in der Zellkultur, die optimale Bedingungen für die 3D-Kultur von multizellulären Sphäroiden schafft, welche die Bedingungen im menschlichen Körper besser widerspiegeln als herkömmliche 2D-Zellkulturmethoden.Das innovative Biomaterial, das die neue überlegene Zell-inerte Beschichtung von BIOFLOATTM bildet, wurde von faCellitate für die zuverlässige und reproduzierbare Kultur uniformer Sphäroide entwickelt. 3D-Sphäroide werden zunehmend zum Modell der Wahl für die Arzneimittelforschung, toxikologische Studien, Stammzell- und Krebsforschung und andere Krankheitsmodelle. Hierbei werden Zelllinien oder Primärzellen in einer Umgebung kultiviert, die die Bildung von 3D-Sphäroiden fördert und ihre natürliche Umgebung nachahmt, wodurch ein biologisch korrekteres Modellsystem als die klassische 2D-Kultur auf Kunststoff- oder Glasoberflächen entsteht. Die Eigenschaften und das Verhalten von Zellen ähneln in Sphäroiden stärker denen in ihrer natürlichen Umgebung im Organismus. Jedoch bieten die aktuellen Verfahren für die 3D-Kultur nicht immer optimale Bedingungen für Zellen, was zu inkonsistenter Sphäroidbildung und uneinheitlichen Ergebnissen führen kann; bei einigen Zellarten können hier überhaupt keine Sphäroide erzeugt werden. BIOFLOATTM beseitigt diese Einschränkungen und sorgt für eine zuverlässige, gleichmäßige Sphäroidbildung selbst bei Zellarten, die für die 3D-Kultur nur schwer zugänglich sind. Dadurch sind die Ergebnisse besser reproduzierbar, für die Humanbiologie von höherer Relevanz und Risiken beim Übergang von der präklinischen zur klinischen Forschung werden verringert. Darüber hinaus kann der Einsatz von 3D-Zellkulturen dazu beitragen, die Anzahl der für Forschung und Entwicklung erforderlichen Tierversuche zu reduzieren und gleichzeitig Zeit und Kosten zu sparen.Dr. Véronique Schwartz, Teamleiterin und Spezialistin für Polymerchemie, kommentierte: "Wir freuen uns, dass wir nur zwei Jahre nach dem Start dieses Ventures bereits ein fertiges, hochwertiges Produkt auf den Markt bringen können, das die derzeit verfügbaren Produkte für die 3D-Zellkultur übertrifft und neue Maßstäbe setzt. Dank unserer überlegenen inerten Oberflächenbeschichtung kann die Sphäroidkultur jedes Mal zuverlässige Ergebnisse liefern. Unsere Produktlinie macht fortschrittliche Oberflächenchemie jedem in der Forschung und Entwicklung zugänglich. Unsere BIOFLOATTM Produktlinie, einschließlich kostenloser Muster, ist jetzt über den Online-Shop auf unserer Website für Kunden in Europa erhältlich."Dr. Barbara Birk, Toxikologin und Laborleiterin bei BASF SE, fügte hinzu: "BASF SE entwickelt sehr intensiv neue alternative toxikologische Methoden mit dem Ziel, behördlich vorgeschriebene Tierversuche zu ersetzen. 3D-Zellkulturtechniken wie Sphäroide und Organoide gewinnen in unserem Forschungsgebiet rasch an Bedeutung. Die Verwendung von BIOFLOATTM in unseren 3D-Studien ermöglicht uns die unkomplizierte Generierung robuster und reproduzierbarer Sphäroide und erweitert deren Einsatzmöglichkeiten in der investigativen Toxikologie."faCellitate wurde von einer Gruppe von BASF-Mitarbeitern gegründet als Teil der Chemovator GmbH, dem Geschäftsinkubator von BASF, die gerade ihren zweiten Geburtstag gefeiert hat. Das interdisziplinäre Team um Dr. Véronique Schwartz hat zum Ziel, die biologische Forschung zu verbessern, indem es chemiebasierte intelligente Oberflächenbeschichtungen für anspruchsvolle Zellmodelle bereitstellt. Mit der Markteinführung von BIOFLOATTM ist faCellitate das erste auf die Biowissenschaften fokussierte Chemovator-Unternehmen, das ein Produkt auf den Markt bringt, eines in einer Reihe von Produkten zur modularen Funktionalisierung von Oberflächen für die Zellkultur. Aufbauend auf ihren einzigartigen Kenntnissen der Materialchemie entwickelt das Team fortschrittliche Verfahren, um biologische Forscher in die Lage zu versetzen, die Kontrolle über die Umgebung ihrer Zellen zu ergreifen und die Zellkultur näher an den menschlichen Körper heranzuführen. Die innovative Produktlinie besteht sowohl aus vorbeschichteten 96-Well-Platten als auch aus einer gebrauchsfertigen, selbstbeschichtenden Flüssigkeit, die eine flexible und schnelle Beschichtung der meisten Zellkultur-Laborartikel ermöglicht.Über faCellitate faCellitate ist ein Venture Team der Chemovator GmbH. Es entstand 2018 aus einem interdisziplinären Forschungsprojekt der BASF, unter Beteiligung von Chemikern und Biologen mit langjähriger Erfahrung im Material Design. Die daraus resultierenden Produktideen werden im Chemovator, dem internen Geschäftsinkubator der BASF zur Marktreife weiterentwickelt. Spezialisiert ist faCellitate auf die Entwicklung polymerer Oberflächenbeschichtungen für Verbrauchsmaterialien, mit deren Hilfe synthetische, biologisch relevante gewebeähnliche Umgebungen für Zelluntersuchungen geschaffen werden können. Zum Einsatz kommen die Produkte in Bereichen der biomedizinischen Forschung wie Krebs- und Stammzellforschung, in der frühen Phase der Arzneimittelforschung und toxikologischen Studien mit dem Ziel, Effizienz und Vorhersagbarkeit präklinischer Zellmodelle zu verfeinern. Im Mai 2020 brachte das Team mit BIOFLOATTM seine erste Produktlinie auf den Markt, die eine fortschrittliche zellinerte Oberflächenbeschichtung für 3D-Kulturen mit überlegener Zuverlässigkeit und Konsistenz bietet. Weitere Produkte, die auf der intelligenten Polymerplattform aufbauen, befinden sich in der Entwicklung.Weitere Informationen finden Sie unter www.facellitate.com/de/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.Über Chemovator GmbH Chemovator ist der Geschäftsinkubator der BASF - zugänglich für alle BASF - Mitarbeiter mit einer Idee aus dem Chemiebereich. Komplementär zur bestehenden Innovationslandschaft der BASF werden im geschützten Raum des Chemovators neuartige Geschäftsideen, Produkte oder innovative Dienstleistungen getestet und zu skalierbaren und investierbaren Geschäftsmodellen entwickelt. Sitz der 100-prozentigen Tochtergesellschaft der BASF New Business GmbH ist seit der Gründung im Jahr 2018 Mannheim. Dort bietet der Chemovator ein unkonventionelles Startup-Umfeld mit kreativem Freiraum. 