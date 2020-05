Atriva Therapeutics plant (Phase II-) klinische Entwicklung von ATR-002 zur Behandlung von Patienten mit COVID-19-ErkrankungDGAP-News: Atriva Therapeutics GmbH / Schlagwort(e): Studie Atriva Therapeutics plant (Phase II-) klinische Entwicklung von ATR-002 zur Behandlung von Patienten mit COVID-19-Erkrankung28.05.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Atriva Therapeutics plant (Phase II-) klinische Entwicklung von ATR-002 zur Behandlung von Patienten mit COVID-19-Erkrankung- ATR-002 hemmt die Vermehrung von SARS-CoV-2 und unterdrückt überschießende Entzündungsreaktionen, wie in präklinischen Studien gezeigt- Atrivas ATR-002 ist das einzige gegen Wirtszellen gerichtete antivirale Medikament, das spezifisch zur Behandlung von Atemwegserkrankungen entwickelt wurde, die durch RNA-Viren, wie Influenza und das neuartige SARS-CoV-2, verursacht werden- Die kombinierte antivirale und immunmodulatorische Wirkung von ATR-002 soll bei stationär behandelten COVID-19-Patienten ein Fortschreiten zu einem kritischen Krankheitsstadium verhindern und hat in der aktuellen Pandemie hohes PotenzialTübingen, 28. Mai 2020 - Das biopharmazeutische Unternehmen Atriva Therapeutics GmbH, ein Vorreiter bei der Entwicklung von gegen Wirtszellen gerichteten antiviralen Therapien, gab heute seine Strategie zur klinischen Entwicklung von ATR-002 in der Indikation COVID-19 bekannt. Ziel ist es, Patienten mit mittelschweren bis schweren COVID-19-Symptomen, die einen Aufenthalt im Krankenhaus, aber keine Beatmung erforderlich machen, zu behandeln. ATR-002, eine oral verfügbare niedermolekulare Verbindung (small molecule), hat in präklinischen Studien gezeigt, dass es die Vermehrung von SARS-CoV-2 blockieren kann. Zusätzlich hat es eine immunmodulatorische Wirkung, die zu einer verminderten Zytokin- und Chemokinfreisetzung führt. Dieser doppelte Nutzen macht den MEK-Inhibitor ATR-002 besonders interessant für die Behandlung von COVID-19.ATR-002 wurde speziell zur Behandlung von Virusinfektionen der Atemwege entwickelt. Es hemmt MEK, einen Faktor in der menschlichen Wirtszelle, der für die Replikation verschiedener RNA-Viren, einschließlich Influenzaviren und SARS-CoV-2, erforderlich ist. Präklinische Studien an den Universitäten Tübingen und Münster mit Virusstämmen aus den jüngsten deutschen COVID-19-Ausbrüchen konnten zeigen, dass die MEK-Inhibition durch ATR-002 eine Vermehrung von SARS-CoV-2 verhindert. Zusätzlich zu dieser antiviralen Wirksamkeit besitzt ATR-002 eine zweite positive Wirkung: Der MEK-Inhibitor verringerte die proinflammatorische Zytokin- und Chemokin-Expression signifikant sowohl in Zelllinien, als auch in menschlichen Primärzellen und in einem Tiermodell zur akuten Lungenschädigung (acute lung injury, ALI), wie sie bei COVID-19 auftritt. Somit könnte ATR-002 bei Patienten mit COVID-19 einen Zytokin-Sturm verhindern und so das Fortschreiten der Krankheit zu einem lebensbedrohlichen Zustand aufhalten, das mit dieser überschießenden Reaktion des menschlichen Immunsystems häufig einhergeht.Sein Wirkmechanismus mit einem doppelten Nutzen - der antiviralen Aktivität und der Immunmodulation - positioniert ATR-002 somit in einzigartiger Weise als einen vielversprechenden Therapiekandidaten. Das Unternehmen hat entsprechende Patente beim Europäischen Patentamt angemeldet. Darüber hinaus hat ATR-002 bereits 2019 eine klinische Studie der Phase I bei gesunden Freiwilligen erfolgreich abgeschlossen, in der es ausgezeichnete Sicherheit und Verträglichkeit bewiesen hat. [1]"Mit ATR-002 haben wir einen Wirkstoff speziell für die Behandlung schwerer Atemwegsinfektionen, die durch RNA-Viren hervorgerufen werden, entwickelt und decken damit den großen Bedarf nach einer effizienten antiviralen Therapie," sagte Dr. Rainer Lichtenberger, Mitgründer und CEO von Atriva. "ATR-002 könnte in der aktuellen Pandemie eine wichtige Rolle spielen. Die Anwendung in Tablettenform bietet ein hohes Potenzial, da sie sehr patientenfreundlich ist und die Behandlungsergebnisse bei COVID-19 grundlegend verbessern kann. [2] In diesen Zeiten stellt die klinische Entwicklung von ATR-002 für COVID-19 daher einen logischen Schritt dar, der von entscheidender Bedeutung für die Gesundheitssysteme, Patienten und ihre Angehörigen sein kann. Unsere Entwicklungsprogramme in der wichtigen Indikation Influenza werden von Synergien in der klinischen Entwicklung und dem Hochfahren der Herstellung von ATR-002 bis zum kommerziellen Maßstab stark profitieren."Atriva plant für Juli 2020 den Beginn einer multinationalen, doppelblinden, randomisierten klinischen Phase II-Studie mit dem oralen Wirkstoff ATR-002 zur Behandlung von COVID-19. Die Studie soll die Wirksamkeit von ATR-002 bei stationär behandelten Patienten mit mittelschwerem COVID-19 im Vergleich zu Placebo nachweisen."Die präklinischen Ergebnisse sind sehr ermutigend. Die Behandlung mittelschwer bis schwer erkrankter Patienten zielt darauf ab, ein Fortschreiten zu schwerwiegenden Verläufen zu verringern und so die Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen verlegt werden und eine invasivere Behandlung benötigen, zu reduzieren," sagte Dr. Martin Bauer, Chief Medical Officer von Atriva. "Von den frühesten Entwicklungsstadien an war es unser Bestreben, ein wirksames antivirales Mittel zur Behandlung von Influenza und anderen schweren Virusinfektionen der Atemwege anbieten zu können. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Suche nach einer wirksamen Therapie zur Behandlung ausgeprägter COVID-19-Erkrankungen für die Gesundheitssysteme von entscheidender Bedeutung, da wir leider davon ausgehen müssen, dass Pandemien weiterhin auf der gesundheitspolitischen Tagesordnung stehen werden." Mit ATR-002 hat Atriva nicht nur ein wirksames antivirales Medikament entwickelt, sondern gleichzeitig auch ein Mittel gegen die überschießende Freisetzung von Zytokinen. [3]Die niedermolekulare Verbindung kann durch chemische Synthese hergestellt werden und die Produktion könnte rasch ausgeweitet werden, um eine hohe Nachfrage zu bedienen. Evonik Industries AG, ein in Deutschland ansässiges weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie, ist - im Rahmen ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit Atriva - Entwicklungs- und Herstellungspartner für die Prüfmedikation der Phase II-Studie mit ATR-002. Parallel dazu bereitet Atriva den Ausbau der Produktion von ATR-002 vor, um genügend Dosen für fortgeschrittene umfangreiche klinische Studien und einen möglichen Markteintritt nach deren Abschluss bereitzustellen.Über die Wirkungsweise von ATR-002Der Wirkstoffkandidat ATR-002 - das am weitesten fortgeschrittene Produkt von Atriva - wurde spezifisch für die Behandlung von Krankheiten entwickelt, die durch RNA-Viren, wie Influenzaviren oder Coronaviren, verursacht werden. ATR-002 ist ein MEK-Inhibitor, der gegen den intrazellulären Raf/MEK/ERK-Signalweg gerichtet ist. Dieser Signalweg ist entscheidend für die Replikation vieler RNA-Viren, zu denen Influenzaviren, Hantaviren oder RS-Viren (respiratory syncytial virus) ebenso gehören wie SARS-CoV-2, die COVID-19 verursachen. Bei Influenzavirus-infizierten Zellen unterbindet ATR-002 über die Inhibition von MEK (MAPK/ERK-Kinase) den Export der viralen Genom-Proteinkomplexe (Ribonukleoproteine, RNPs) vom Kern ins Zytoplasma und verhindert so die Bildung neuer funktionaler Viruspartikel. Dadurch wird die Viruslast im Körper reduziert. [4]Daneben hat ATR-002 das Potenzial, das Immunsystem zu modulieren und kann eine unkontrollierte überschießende Entzündungsreaktion durch Zytokine, wie sie manchmal bei solchen Virusinfektionen auftritt, hemmen. Bei Patienten, die schwer an Influenza oder COVID-19 erkrankt sind, kann ATR-002 die Genexpression einiger der beteiligten Zytokine, wie TNF-, IL-1ß, IP-10, IL-8, MCP-1 and MIP-1a, verringern und so die überaktive Immunantwort in der Lunge dieser Patienten abmildern. [5]Über die Atriva Therapeutics GmbHAtriva Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das die Entwicklung neuer antiviraler Therapien gegen schwere Virusinfektionen der Atemwege, wie COVID-19 und Influenza, zum Ziel hat. Das 2015 gegründete Unternehmen wurde von einem Team führender Virologen und erfahrenen Branchenexperten aufgebaut und forscht in Indikationen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Atriva konzentriert sich auf neuartige Wirkstoffe, die eine Vermehrung von Viren hemmen, indem sie einen zellulären Faktor, der für die Weitergabe der Erbinformation von wesentlicher Bedeutung ist, blockieren und das Immunsystem modulieren. Atrivas Lead-Produkt ATR-002 ist der erste Vertreter dieser neuen Wirkstoffklasse und befindet sich in klinischer Entwicklung; eine Phase I-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit wurde bereits erfolgreich abgeschlossen. Eine klinische Phase II-Studie zur Wirksamkeit bei COVID-19 ist in Vorbereitung; der Start einer Phase II-Studie bei Influenza ist für Anfang 2021 geplant. Atriva besitzt elf Patente, die umfassenden, internationalen Patentschutz zur Verwendung von MEK-Inhibitoren und anderen Kinase-Inhibitoren für antivirale Therapien gewähren und bis 2041 gelten. Atriva Therapeutics GmbH ist in Tübingen und Frankfurt am Main ansässig.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.atriva-therapeutics.com und folgen Sie uns bei LinkedIn und Twitter.Über EvonikEvonik ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von 13,1 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um als Partner unserer Kunden wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag.Kontakt: Atriva Therapeutics GmbH Dr. Medien und Investor Rainer Lichtenberger, CEO Tel.: +49 7071 Relations: MC Services AG 859 7673 Mobil: +49 173 743 1897 Eva Bauer Tel.: +49 (0)89 [1]lichtenberger@atriva-therapeutics.com 21022880 1. [1]atriva-therapeutics@mc-s mailto:lichtenberger@atriva-therapeu ervices.eu 1. tics.com mailto:atriva-therapeu tics@mc-services.eu[1] NCT04385420. [2] Siddiqi H K and Mehra M R. J Heart Lung Transpl 2020 May 39;405-7. [3] Shunqing X and Yuanyuan L. Lancet 2020 May 395(102333):1321-22. [4] Pleschka S et al. Nat Cell Biol 2001 Feb 3:301-5; Planz O Antiviral Res 2013 Jun 98(3):457-68; Haasbach E et al. Antiviral Res 2017 Jun 142:178-4; Laure M et al. 