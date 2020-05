Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in Sachsen geht im Mai weiter zurück

Die jährliche Inflationsrate in Sachsen ist im Mai weiter gesunken. Wie das Statistische Landesamt berichtete, gab die Preissteigerungsrate von 1,1 auf 0,9 Prozent nach. Beeinflusst wurde diese Entwicklung neben der Corona-Pandemie hauptsächlich durch den seit Jahresbeginn anhaltenden Ölpreisverfall auf dem Weltmarkt. So sanken die Preise für Heizöl im Jahresvergleich um 26,4 Prozent und für Kraftstoffe um 17,8 Prozent.

Bundestags-Gutachten zum EZB-Urteil: Risiken für künftige Klagen minimieren

Die Rechtsexperten des Bundestags befürchten weitere Klagen gegen die Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank und regen vorsorglich an, die beiden Programme der EZB zum Aufkauf von Anleihen (PSPP und PEPP) zu überarbeiten und zusammenzulegen. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Eine "Zusammenlegung böte einige "Vorteile", heißt es in einem Gutachten des Referats für EU-Grundsatzangelegenheit der Wirtschafts- und Währungsunion. Unter anderem ließen sich "Risiken für künftige Klagen" gegen Aufkaufprogramme "minimieren".

Fed: Corona-Krise belastet die Wirtschaft stark

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie hat der US-Wirtschaft einen deutlichen Schaden zugefügt. In allen Destrikten sei die wirtschaftliche Aktivität zurückgegangen mit einer weiteren Abnahme bei der Beschäftigung, urteilte die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht Beige Book. Zudem seien die Verbraucherausgaben weiter geschrumpft, weil die Einzelhandelsgeschäfte größtenteils im Erhebungszeitraum geschlossen blieben.

Williams: US-Wirtschaft könnte Tiefpunkt erreicht haben

John Williams, Präsident der Federal Reserve von New York, ist der Ansicht, dass das Schlimmste für die US-Wirtschaft aufgrund der Coronavirus-Krise wohl vorbei sei. Der Notenbanker warnte in Bloomberg-TV jedoch davor, dass angesichts der erheblichen Unsicherheiten noch schwierige Tage bevor stünden. "Auf Grundlage von dem, was wird sehen, denke ich, dass wir ziemlich nahe am Tiefpunkt sind, vielleicht Mai oder Juni, basierend auf den Daten, die wir vorliegen haben", sagte Williams dem TV-Sender.

Washington verschärft Konfrontationskurs gegenüber Peking

Die USA haben ihren Konfrontationskurs gegenüber Peking weiter verschärft. Die Regierung in Washington entzog der Finanzmetropole Hongkong den Sonderstatus, den sie bislang im US-Recht genoss, wie Außenminister Mike Pompeo mitteilte. Washington reagierte damit auf ein in Peking geplantes Sicherheitsgesetz für Hongkong, durch das nach Ansicht von Kritikern massiv in die Autonomierechte der früheren britischen Kronkolonie eingegriffen werden soll.

Trump will am Donnerstag Verordnung zu Onlinenetzwerken unterzeichnen

US-Präsident Donald Trump will an diesem Donnerstag eine Verordnung zum Umgang mit den Onlinenetzwerken unterzeichnen. Das kündigte das Weiße Haus an, ohne Details zu nennen. Trump hatte zuvor mit einer strengen Regulierung oder sogar Schließung von Onlinenetzwerken gedroht.

Zahl der Corona-Toten in den USA steigt auf mehr als 100.000

Die Zahl der verzeichneten Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie in den USA hat die Marke von 100.000 überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore stieg die Zahl der Corona-Toten bis Mittwochabend auf 100.047. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle betrug 1,69 Millionen.

USA beenden Ausnahmen von Sanktionen gegen Irans Atomprogramm

Die USA haben eine weitgehende Beendigung der Ausnahmen von den gegen das iranische Atomprogramm verhängten Sanktionen verkündet. Die "waghalsige Politik" des Iran lasse ihm keine andere Wahl, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo.

Johnson will persönlich an Post-Brexit-Gesprächen teilnehmen

Der britische Premierminister Boris Johnson will sich persönlich in die stockenden Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien einschalten. Beide Seiten erwarteten, dass die bevorstehenden Gespräche im Juni auf höchster Ebene geführt würden, sagte Londons Chefunterhändler David Frost. "Daher nimmt der Premierminister daran teil."

Bank of Korea senkt Zinsen auf Rekordtief

Die Bank of Korea (BoK) hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf ein Rekordtief von 0,50 Prozent gesenkt, um die Wirtschaft angesichts der Corona-Pandemie weiter zu stützen. "Das Wirtschaftswachstum in Korea hat sich erheblich verlangsamt. Der Konsum ist nach wie vor schleppend, und die Exporte sind deutlich zurückgegangen", teilte die Bank in einer Erklärung zur Begründung mit. Die südkoreanische Notenbank hatte Mitte März den Leitzins überraschend um 50 Basispunkte gesenkt.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.