Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, ist bisher gut durch die Covid-19-Krise gekommen. Die Produktion lief, von Einzelfällen abgesehen, im gesamten Q1 und darüber hinaus weitgehend störungsfrei, so dass mit einer Gesamtleistung von 52,3 Mio. Euro (Vj.: 50,3 Mio. Euro) erneut eine Steigerung des Outputs erreicht wurde (+ 4%). In den ersten drei Monaten wurde ein Umsatz in Höhe von 32,0 Mio. Euro realisiert, der somit unter dem Vorjahreswert (36,4 Mio. Euro) liegt. Infolge dieses stichtagsbedingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...