Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte setzen sich am Donnerstag auch am Schweizer Aktienmarkt die Optimisten durch.Zürich - Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte setzen sich am Donnerstag auch am Schweizer Aktienmarkt die Optimisten durch. Am Vortag hatte der Leitindex SMI vor allem unter den schwachen defensiven Schwergewichten gelitten. Diese drohen trotz guter Nachrichten bei den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis denn auch erneut zu einem Bremsklotz zu werden. Die aktuelle Kurserholung basiere...

Den vollständigen Artikel lesen ...