BOSTON (dpa-AFX) - Das Zutrauen von Investoren in europäische Aktien hat sich einer Analyse zufolge auch im Mai merklich befestigt. Der vom Vermögensverwalter State Street ermittelte Investor Confidence Index (ICI) für Europa stieg im Mai um 6,3 auf 108,6 Punkte, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht. Die entsprechenden Teilindizes für Nordamerika und Asien hätten dagegen leicht nachgegeben. Diese beiden regionalen Indizes lägen zudem deutlich unter dem europäischen ICI. Dieser hatte schon im April zugelegt.



"Die Verlangsamung von Covid-19-Fällen in Europa und der schrittweise Neustart der am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche hat die Stimmung angehoben", sagte Stratege Marvin Loh von State Street Global Markets. Zur besseren Laune beigetragen hätten auch die zu erwartenden weiteren steuerlichen und geldpolitischen Impulse in Europa. In Nordamerika seien derweil unverändert Neuinfektionen mit dem Virus zu befürchten, nachdem sich die US-Bundesstaaten zumindest teilweise wieder geöffnet hätten.



Der Investor Confidence Index misst das Vertrauen beziehungsweise die Risikobereitschaft der Anleger quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Investoren untersucht. Der Index weist Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft beziehungsweise das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral; dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern./bek/he

STATE STREET-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de