KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der dänische Außenminister Jeppe Kofod ist froh, dass die EU-Kommission das Konjunkturprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro nicht ausschließlich als Zuschuss vergeben will. Mit Blick auf die nun anstehenden Verhandlungen der Mitgliedstaaten sagte Kofod am Mittwochabend dem Dänischen Rundfunk. "Wir sind bereit, Lösungen zu finden, die für alle 27 Länder fair und ausgewogen sind." Dänemark bleibe aber bei seiner Haltung: Wenn man Geld leiht, muss es zurückgezahlt werden.



Schweden, Dänemark, Österreich und die Niederlande haben sich bislang dagegen ausgesprochen, dass die Wirtschaftshilfen an Länder wie Italien, Spanien und Griechenland als Zuschuss vergeben werden und nicht zurückgezahlt werden müssen. Am Mittwoch präsentierte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einen Plan, wonach 500 Milliarden Euro als nicht rückzahlbare Zuwendungen und weitere 250 Milliarden Euro als Kredite fließen sollen./sh/DP/fba

