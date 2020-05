(shareribs.com) London 28.05.2020 - Die Ölpreise liegen am Vormittag unter Druck, nachdem es in den USA in der vergangenen Woche zu einem überraschend starken Anstieg der Rohölbestände kam. Wie das American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 8,731 Mio. Barrel gestiegen. Die Entwicklung wich deutlich von den Erwartungen eines Rückgangs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...