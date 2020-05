APA ots news: Drei: Internettarife für zuhause mit gratis Online-Shopping Schutz für die ganze Familie. - BILDWien (APA-ots) -* Inkludierter Versicherungsschutz bei Österreichs sicherstem Zuhause-Internet. * Produktinnovation von Drei und Linzer InsurTech LAMIE direkt. * Kombi-Vorteil: Internet für Zuhause mit Handyverträgen günstiger.Laut der vor kurzem veröffentlichten Bundeskriminalstatistik für 2019 stiegen Cybercrime-Delikte um rund 45 Prozent. Da aufgrund der Coronakrise sowohl die Zahl der heimischen Online-Shopper, als auch die Betrugsdelikte im Internet weiterhin stark zunimmt, inkludiert Drei ab 28. Mai 2020 gemeinsam mit dem Linzer InsurTech LAMIE direkt eine kostenlose, optionale Cyber-Versicherung bei seinen Internettarifen für Zuhause.Zwtl.: Erstmals in Österreich: Online-Shopping Schutz Bestandteil des Internettarifs.Kunden, die ab 28. Mai 2020 einen unlimitierten StartNet oder PowerNet Tarif bei Drei aktivieren, profitieren nicht nur vom Kombi-Vorteil, sondern erhalten Österreichs sicherstes Zuhause-Internet. Auch bestehende Kunden mit Zuhause-Internet können sich mit der Versicherung von LAMIE gegen Online-Betrug absichern. Drei CCO Rudolf Schrefl: "Neben einem starken Netz ist die Sicherheit für unsere Kunden ein immer wichtigeres Thema. Deshalb ist der Grundschutz gegen Onlinebetrug für gesamte Haushalte ab jetzt kostenloser Bestandteil unserer Internettarife für zuhause."Zwtl.: Der inkludierte Online-Shopping Schutz von LAMIE direkt umfasst:* Erstattung des Kaufpreises bei nicht zugestellter oder mangelhafter Ware. * Online Banking-Schutz bei Zahlungsdatenmissbrauch. * Kostenlose Cyber-Beratung bei Online Streitigkeiten. * Für alle Familienmitglieder im Haushalt (inkl. Kinder bis 21 Jahre). * Maximale Versicherungssumme 1.000 Euro pro Jahr bei 69 Euro Selbstbehalt.Zuhause-Internet Kunden haben ab 28. Mai 2020 die Möglichkeit kostenlos den Online-Shopping Schutz zu aktivieren. Der Schutz bleibt mindestens 24 Monate lang bestehen, solange Kunden ihren Tarif nicht kündigen. Schadensfälle werden direkt über LAMIE unter der Rufnummer 0660/303077 abgewickelt. Mehr auf [www.drei.at/sicherheitsnetz] (http://www.drei.at/sicherheitsnetz).Zwtl.: Drei Internet für zuhause mit Kombi-Vorteil.Internetkunden bei Drei profitieren vom Kombi-Vorteil. Denn mit zwei bestehenden Handyverträgen erhält man den unlimitierten PowerNet M Daten-Tarif mit bis zu 40 Mbit/s ab 12 Euro pro Monat und PowerNet L mit bis zu 100 Mbit/ s ab 22 Euro pro Monat. Gleichzeitig beträgt das Aktivierungsentgelt nur 9,90 Euro statt 69,90 Euro. Mehr dazu auf [www.drei.at/kombi] (http://www.drei.at/kombi)Zwtl.: Das Drei Sicherheitsnetz.Drei ist der Telekommunikationsanbieter mit dem umfassendsten Portfolio an Sicherheitslösungen für seine Kunden. Dieses reicht vom Sofortschutz für Smartphones und der Drei Cloud mit ISO-zertifiziertem Rechenzentrum in Österreich über den Reiseschutz um 1,50 Euro am Tag via Smartphone bis zum netzbasierten Drei Internetschutz und Online-Shopping Schutz Plus inklusive Datenrettung und höherer Deckungssumme. Seit 28. Mai 2020 inkludiert Drei bei seinen Internet-Tarifen für zuhause einen optionalen, gratis Schutz gegen Risiken bei Online-Transaktionen.Zwtl.: Über Drei.Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 867 Mio. Euro und zählt rund 3,9 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/PresseDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***OTS0057 2020-05-28/10:00