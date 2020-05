ROM (dpa-AFX) - Die Stimmung in italienischen Unternehmen und unter Verbrauchern hat sich in der Corona-Krise stark eingetrübt. Wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte, fiel der von ihm erhobene Indikator für das verarbeitende Gewerbe im Mai von 87,2 Punkten im März auf 71,2 Zähler. Im gesamten Unternehmenssektor wurde mit 51,1 Punkten der tiefste Stand seit Erhebungsbeginn im Jahr 2005 erreicht. Im April wurden wegen der Beschränkungen durch die Corona-Krise keine Daten erhoben.



Die Verbraucherstimmung trübte sich ebenfalls stark ein. Der Indikator fiel im Mai von 100,1 Punkten im März auf 94,3 Zähler. Das ist der niedrigste Stand seit Ende 2013. Die Konsumenten schätzten sowohl die aktuelle Lage als auch die Zukunftsaussichten schlechter ein./bgf/la/fba

