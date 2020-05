Der ADAC erweitert sein Angebot an elektrischen Fahrzeugen und Dienstleistungen. Ab dem 2. Juni sind für Clubmitglieder neben dem Renault Zoe weitere Elektro-Modelle zu Sonderkonditionen erhältlich - und das nicht nur per Leasing. Konkret umfasst das neue Angebot den Nissan Leaf in der Tekna-Ausstattung, Kia e-Soul sowie die PHEV-Varianten des Kia Ceed Sportswagon und Kia Xceed. Die Kia-Modelle sollen ...

