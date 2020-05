Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Rekordeinbrüchen im Zuge der Pandemie zeigt die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Mai erste Anzeichen der Erholung. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg auf 67,5 Punkte von 64,9 (vorläufig: 67,0) im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 70,0 Zähler gerechnet. Im März und April hatte der Indikator jeweils Rückgänge in Rekordhöhe verzeichnet.

Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator kletterte im Mai auf 66,7 Punkte von 63,8. Der Sammelindex zur Wirtschaftsstimmung umfasst die Einschätzung von Industrie, Bauwirtschaft und Dienstleistungsgewerbe sowie das Verbrauchervertrauen und die Entwicklung des Einzelhandels.

Die Aufwärtsbewegung spiegelte eine Erholung der Industriestimmung und des Verbrauchervertrauens in der Eurozone wider, die etwa ein Fünftel des kombinierten Einbruchs von März und April kompensierten. Die Stimmung im Dienstleistungssektor nahm dagegen weiter ab, wenn auch mit einer geringeren Rate als in den beiden Vormonaten.

Die Veränderungen im Baugewerbe und im Einzelhandel waren viel zurückhaltender, wobei es im ersten Bereich einen leichten Rückgang gab, während der zweite Bereich praktisch unverändert blieb.

In den größten Volkswirtschaften des Eurogebiets stieg die Wirtschaftsstimmung in den Niederlanden (plus 3,5), Deutschland (plus 3,2) und Spanien (plus 1,6), während sie sich in Frankreich weitgehend seitwärts bewegte (minus 0,3).

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf minus 27,5 Punkte von minus 32,5 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 27,0 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Anstieg auf minus 18,8 Punkte von minus 22,0 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2020 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.