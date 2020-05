FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz SE will sich Agenturberichten zufolge von ihrem Geschäft mit traditionellen Garantie-Lebensversicherungen in Italien trennen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Person berichtet, hat der Versicherungskonzern die Investmentbank Morgan Stanley damit beauftragt, einen Käufer für einen 9 Milliarden Euro schweren Policen-Bestand zu finden. Dem Bericht zufolge wäre es das erste Mal, dass sich die Allianz von einem Lebensversicherungsportfolio in Europa trennt. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg, die als erste über die Verkaufspläne berichtet hatte, könnte die Allianz damit rund 500 Millionen Euro erlösen. Der Münchener DAX-Konzern wollte sich auf Nachfrage nicht zu den Agenturberichten äußern.

May 28, 2020

