Zürich (awp) - Die SV Group blickt auf ein gutes Geschäftsjahr 2019 zurück. Das Wachstum habe in allen drei Geschäftsbereichen angehalten, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Derzeit leidet die Gruppe aber unter der Corona-Pandemie.Damit sehe sich die Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe in guter Ausgangslage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...