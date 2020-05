Stuttgart (ots) - Stefan Cerchez wird zum Chefredakteur von AUTO STRASSENVERKEHR ernannt. Der 46-Jährige übernimmt zum 1. Juni die Position bei der Zeitschrift aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart. Cerchez ist nach Volontariat und mehrjähriger Redaktionserfahrung beim Fachverlag EuroTransportMedia (ETM) seit 2011 Mitglied der Redaktion von AUTO STRASSENVERKEHR und hat seit 2012 die Redaktionsleitung inne."Mit der Ernennung von Stefan Cerchez zum Chefredakteur setzen wir ein Zeichen für Kontinuität", sagt Jörg Mannsperger, Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart. "Wir wünschen ihm in seiner neuen Funktion viel Erfolg mit der Führung der für die Motor Presse wichtigen und erfolgreichen Marke."Stefan Cerchez hebt den eigenständigen Charakter von AUTO STRASSENVERKEHR hervor: "Wir sind die Verbraucherzeitschrift unter den maßgeblichen Print-Automedien." Auch während der Corona-Krise sei der Bedarf an gezielten Informationen zum Thema Auto hoch. "Das eröffnet uns die Chance, mit unserer kompakten Mischung aus Tests, Technik und Kauftipps eine noch größere Leserschaft zu erreichen", sagt der künftige Chefredakteur.AUTO STRASSENVERKEHR erscheint seit 1990 alle 14 Tage im Wechsel mit auto motor und sport unter dem Dach der Motor Presse Stuttgart. Das Blatt gehört mit einer verkauften Auflage von 106.417 Exemplaren (IVW 1/2020) zu den führenden Auto-Publikationen Deutschlands und blickt auf eine mehr als 66-jährige Tradition zurück: Der Vorgänger-Titel "Der deutsche Straßenverkehr" wurde 1953 in Ost-Berlin gegründet.Diese Pressemitteilung mit Bildmaterial finden Sie auch auf unserer News-Seite (https://www.motorpresse.de/presse/news/) zum Download.Pressekontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO STRASSENVERKEHR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133392/4608359