Köln (ots) - Wie wird Corona die Welt verändern? Was können wir aus der Corona-Zeit lernen? Über diese und weitere Fragen philosophieren Hörer*innen, Moderator*innen und Philosoph*innen am Samstag, 6. Juni 2020, im Radio bei WDR 5. In Zusammenarbeit mit der phil.cologne heißt es von 10 bis 20 Uhr "WDR 5. Philosophie Spezial. Denken, das ansteckt!".Den ganzen Tag lang werden die WDR 5 Moderator*innen Anja Backhaus, Marija Bakker, Ralph Erdenberger, Wolfgang Meyer und Jürgen Wiebicke mit Philosoph*innen sprechen. Eingeladen sind Richard David Precht, Gert Scobel, Christiane Woopen, Stefan Brunnhuber, Petra Bahr, Wolfram Eilenberger, Michael Hampe, Svenja Flaßpöhler, Harald Welzer, Julian Nida-Rümelin, Thomas Fuchs, Markus Gabriel und Reinhard Merkel. In Gesprächen und Diskussionsrunden geht es um ihre Gedanken zur aktuellen Situation. Wie interpretieren die Philosoph*innen die Situation der Menschheit, was denken sie über Demokratie und eine offene Gesellschaft, über Grenzen des Wissens, das Vertrauen in die Wissenschaft, über Glauben, Hoffnung und Freiheit, über Solidarität und Gemeinschaft?Hörer*innen können schon vorab per Mail unter philo@wdr.de ihre Gedanken einbringen: Was lehrt uns die Krise? Wie wird die Welt nach Corona sein?Während der Sendung sind sie eingeladen, sich unter der Hotline-Nummer0800-5678 555 in die laufende Diskussion einzuschalten.Das Philosophiefestival phil.cologne sollte Anfang Juni zum achten Mal stattfinden und wurde nun in den September verschoben (14.-17.9.2020).Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:Stefanie Schneck / WDR KommunikationTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4608371