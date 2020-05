TUI-Turbo-Puts mit 85%-Chance bei Kursrückgang auf 5 Euro

Wegen des Stillstandes sämtlicher Reisebewegungen und der Ungewissheit, ab welchem Zeitpunkt ausgedehnte Urlaubsreisen wieder möglich sein werden, brach die Aktie des Touristikkonzerns TUI (ISIN: DE000TUAG000) massiv ein. Notierte die TUI-Aktie noch im Februar 2020 im Bereich von 11 Euro, so wurde sie am 16.3.20 zeitweise um 78 Prozent tiefer bei 2,43 Euro gehandelt.

Als in den vergangenen Tagen Erleichterungen im europäischen Reiseverkehr in Aussicht gestellt wurden, schoss der Aktienkurs zeitweise um mehr als 50 Prozent auf 7,16 Euro nach oben. In weiterer Folge konnte das Niveau nicht gehalten werden und die Aktie beendete am 27.5.20 den Tag mit einem immer noch satten Plus von 51 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des 25.5.20 bei 5,90 Euro.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Kurssprung bei der TUI-Aktie überzogen war und die hochvolatile Aktie in naher Zukunft wieder einen Teil der Gewinne abgeben wird, könnten eine Investition in Short-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 6,757 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die TUI-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,757 Euro, BV 1, ISIN: DE000PN0QFW4, wurde beim Aktienkurs von 5,69 Euro mit 1,23 - 1,27 Euro taxiert.

Gibt die TUI-Aktie in naher Zukunft auf 5 Euro nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,75 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 6,399218 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die TUI-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 6,399218 Euro, BV 1, ISIN: DE000HZ9LW80, wurde beim Aktienkurs von 5,69 Euro mit 0,72 - 0,75 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der TUI-Aktie auf 5,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts auf 1,39 Euro (+85 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TUI-Aktien oder von Hebelprodukten auf TUI-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de