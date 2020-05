FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lanxess von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 37 auf 45 Euro angehoben. Die starke Kurserholung zeuge vom hohen Optimimus, dass sich der Spezialchemiekonzern schnell von der Krise erholen werde, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte glaubt jedoch nicht daran und kappte seine Schätzungen um bis zu 7 Prozent./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0005470405

