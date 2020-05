Die Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China dürften die jüngste Rally an der Wall Street zunächst beenden. Die US-Regierung hatte der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong am Mittwoch ihren Sonderstatus nach US-Recht entzogen. Washington reagierte damit auf ein in Peking geplantes Sicherheitsgesetz, durch das nach Ansicht von Kritikern massiv in die Autonomierechte eingegriffen werden soll. China verurteilte die Entscheidung mit scharfen Worten. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,1 Prozent.

"Das ist nur eine weitere potenzielle Sorge neben der Coronavirus-Pandemie", meint Marktstratege Brian O'Reilly vom Vermögensverwalter Mediolanum. "Ob wir tatsächlich in einen Handelskrieg 2.0 geraten - ich glaube, selbst in einer zweiten Trump-Amtszeit würden sie sich zurückhalten, diesen Weg einzuschlagen", so der Teilnehmer weiter.

Daneben dürften die vor der Startglocke anstehenden US-Konjunkturdaten im Blickpunkt der Investoren stehen. Neben den wöchentlichen Erstanträgen, bei denen eine weitere deutliche Zunahme erwartet wird, werden auch der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für April sowie das US-BIP für das erste Quartal in zweiter Lesung veröffentlicht. Hier wird mit der Bestätigung eines Rückgangs um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gerechnet.

Bei den Einzelwerten dürften die Aktien des Druckerherstellers HP mit einem kräftigen Minus in den Handel starten. Im zweiten Geschäftsquartal des Unternehmens enttäuschte der Umsatz, während das bereinigte Ergebnis je Aktie die Erwartungen des Marktes übertraf. Auch zeigte sich HP pessimistisch mit Blick auf das laufende dritte Geschäftsquartal. Für die Aktie geht es vorbörslich um 6,5 Prozent nach unten.

Dagegen legt die Boeing-Aktie um gut 4 Prozent zu. Der US-Flugzeughersteller hat die Produktion der einem weltweiten Flugverbot unterliegenden 737 Max wieder aufgenommen. Diese sei auf "niedrigem" Niveau wieder angelaufen, teilte der krisengeschüttelte Konzern mit. Die Produktion war seit Januar ausgesetzt gewesen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2020 06:19 ET (10:19 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.