Brent lässt sich nicht unterkriegen und legt im gestrigen Handel noch einmal zu. Halten kann der Markt die höheren Notierungen jedoch bisher nicht. Von daher schauen wir uns das Chartbild noch einmal genauer an. Marken für den Ölhandel Wir wollen an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, dass uns über $34.01 noch keine Bestätigung für ein bereits hinterlegtes Hoch vorliegt. Noch muss somit mit eingeplant werden, dass der Markt einen Umweg ausbaut, bevor sich die Abwärtsbewegung in Richtung $24 ...

