Die Porr Beteiligungen und Management GmbH sowie die Schertler Holding GmbH haben jeweils 25,1 Prozent an dem jungen PropTech-Unternehmen Pocket House GmbH erworben. Der Anteilserwerb der Porr hat den Angaben zufolge sowohl über direkten Anteilserwerb als auch über eine Kapitalerhöhung stattgefunden. "Pocket House steht für digitale Gebäude- und Quartiersmanagement Tools der Zukunft. Wir kreieren Technologien, die Wohnhäuser, Arbeitsplätze oder ganze Quartiere digital unterstützen und verbinden - transparent und in Echtzeit. Wichtig ist uns, dass alle User von unseren Web- und App-Lösungen profitieren. Vom Eigentümer über Property- und Facility Manager bis hin zum Bewohner oder Büromitarbeiter", so Pocket ...

