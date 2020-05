Über die Free-Now-App - ehemals als Mytaxi bekannt - lassen sich künftig auch E-Tretroller des schwedischen Mobilitäts-Startups Voi mieten. In Hamburg geht es los, weitere Städte sollen folgen. Mit dem E-Scooter-Vermieter Voi integriert Free Now einen ersten Drittanbieter in seine Mobilitäts-Plattform, die zum BMW-Daimler-Joint-Venture gehört. Das Angebot soll künftig auf weitere Partner und Fahrzeugklassen ausgebaut werden. Free Now: Mobilitäts-Plattform öffnet sich für Dritte Wie Gründerszene zuerst berichtet hatte, lassen sich die E-Scooter von Voi über die Free-Now-App suchen, ...

