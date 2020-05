E.ON wird auf der Hauptversammlung kritische Fragen zur Strategie beantworten müssen."Wir vermissen die Wachstumsphantasie im Geschäftsmodell der neuen E.ON", so Thomas Deser, Portfoliomanager bei Union Investment, im Vorfeld des Aktionärstreffens am Donnerstag. Bei der Aktienkursentwicklung hinke der Konzern dem europäischen Versorgersektor hinterher. "Das ist eine klare Enttäuschung", kritisiert Deser in seinem Statement.Zukunftsweisende Treiber für das Ergebniswachstum würden ...

