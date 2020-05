DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.042,50 +0,04% -5,91% Euro-Stoxx-50 3.072,73 +0,71% -17,95% Stoxx-50 2.916,87 +0,96% -14,29% DAX 11.711,74 +0,46% -11,60% FTSE 6.196,37 +0,85% -18,54% CAC 4.735,04 +0,99% -20,79% Nikkei-225 21.916,31 +2,32% -7,36% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,28 0,21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 32,60 32,81 -0,6% -0,21 -44,6% Brent/ICE 34,52 34,74 -0,6% -0,22 -45,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.724,92 1.709,25 +0,9% +15,67 +13,7% Silber (Spot) 17,38 17,25 +0,8% +0,13 -2,6% Platin (Spot) 843,15 824,25 +2,3% +18,90 -12,6% Kupfer-Future 2,40 2,38 +0,6% +0,02 -14,7%

Weiter abwärts geht es mit den Ölpreisen. Die Furcht vor einem Überangebot erhielt am späten Dienstag neue Nahrung durch Daten des Branchenverbands API, der eine deutliche Zunahme der US-Rohölvorräte gemeldet hatte, während Volkswirte eine Abnahme erwartet hatten. Die Akteure am Ölmarkt warten nun gespannt auf die offiziellen Öllagerdaten des US-Energieministeriums, die im späteren Verlauf veröffentlicht werden.

Der Goldpreis legt zu und liegt wieder über der wichtigen Marke von 1.700 Dollar unter die er am Vortag zwischenzeitlich gerutscht war. Da die Rally an den Aktienmärkten weitergeht, ist Gold derzeit offenbar nicht mehr ganz so stark nachgefragt, heißt es von der Commerzbank. Im Zuge der Zuspitzung der Lage in Hongkong habe das Edelmetall am Vortag alle Verluste wieder aufgeholt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Sorgen vor einer weiteren Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China dürften die jüngste Rally an der Wall Street zunächst beenden. Die US-Regierung hatte der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong am Mittwoch ihren Sonderstatus nach US-Recht entzogen. Washington reagierte damit auf ein in Peking geplantes Sicherheitsgesetz, durch das nach Ansicht von Kritikern massiv in die Autonomierechte eingegriffen werden soll. China verurteilte die Entscheidung mit scharfen Worten. Daneben dürften die vor der Startglocke anstehenden US-Konjunkturdaten im Blickpunkt der Investoren stehen. Bei den Einzelwerten werden die Aktien des Druckerherstellers HP mit einem kräftigen Minus gesehen. Im zweiten Geschäftsquartal des Unternehmens enttäuschte der Umsatz, während das bereinigte Ergebnis je Aktie die Erwartungen des Marktes übertraf. Auch zeigte sich HP pessimistisch mit Blick auf das laufende dritte Geschäftsquartal. Für die Aktie geht es vorbörslich deutlicher nach unten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

14:00 DE/Dürr AG, Online-HV

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 2.050.000 zuvor: 2.438.000 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -17,0% gg Vm zuvor: revidiert -14,7% gg Vm; vorläufig -14,4% gg Vm 14:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -4,8% gg Vq 1. Veröff.: -4,8% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,3% gg Vq 1. Veröff.: +1,3% gg Vq 4. Quartal: +1,3% gg Vq 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Tendenziell freundlich zeigen sich Europas Aktien auch am Donnerstagmittag. Gesucht ist weiter die ganze Palette konjunktursensibler Aktien. Gebremst wird die Aufwärtsbewegung jedoch von den Autowerten, wo sich Sorgen um China und eine weitere Eskalation um Hongkong breitmachen. Der DAX kommt allerdings vom Tageshoch etwas zurück. China hat wie angekündigt einen Entwurf des Sicherheitsgesetzes verabschiedet. In der Folge würde nicht nur Hongkong seinen Status als bevorzugter Handelspartner der USA verlieren, der Konflikt könnte auch wieder an Schärfe zunehmen. Die jüngsten Entwicklungen belasten besonders die China-abhängigen VW und Daimler. Letztere sind bereits teils in der Hand von zwei chinesischen Großaktionären. VW fallen um 2,7 Prozent und Daimler reduzieren sich um 1,8 Prozent. Profiteur sind defensive Aktien wie Merck KGaA, die zuletzt verschmäht wurden. Hier geht es um 3 Prozent nach oben. Auch Vonovia legen um 2,8 Prozent zu. Für Rückenwind sorgen weiter die Pläne der EU-Kommission für einen Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro gegen wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Krise. Bis das Geld aber zur Verfügung steht, könnten noch einige Monate ins Land gehen. Die Berichtssaison und Unternehmensnachrichten liefern noch einige Impulse für Werte aus der zweiten Reihe. So liegen die Zahlen von Knorr-Bremse zwar unter Vorjahr, aber auch auf breiter Front über den Erwartungen. Nur für das laufende Jahr erwarten das Unternehmen einen "deutlichen" Rückgang bei Umsatz und Kennziffern für den operativen Gewinn. Die Aktien klettern um 0,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:38h Mi, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1005 -0,03% 1,1021 1,0977 -1,9% EUR/JPY 118,57 -0,00% 118,86 118,34 -2,7% EUR/CHF 1,0676 +0,18% 1,0670 1,0638 -1,7% EUR/GBP 0,8982 +0,05% 0,8979 0,8985 +6,1% USD/JPY 107,75 +0,02% 107,82 107,81 -1,0% GBP/USD 1,2254 -0,06% 1,2274 1,2216 -7,5% USD/CNH (Offshore) 7,1706 -0,15% 7,1730 7,1865 +2,9% Bitcoin BTC/USD 9.158,51 +1,11% 9.149,76 9.193,01 +27,0%

Der Euro stieg zwischenzeitlich wieder in die Nähe des Dreiwochenhochs, das er zur Wochenmitte nach Bekanntwerden des EU-Vorschlags eines Aufbaupakets über 750 Milliarden Euro erklommen hatte. Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann spricht von einem "ziemlichen Paukenschlag" der EU-Kommission, 500 Milliarden Euro an direkter Aufbauhilfe und noch 250 Milliarden Euro an Krediten zu planen. Der Euro habe von der Nachricht profitiert, die Marke von 1,10 Dollar sei nachhaltiger gerissen worden als noch bei früheren Gelegenheiten. Und vor allem sei es diesmal klar eine Euro-Stärke gewesen und keine Dollar-Schwäche.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Vor allem an der Hongkonger Börse ging es abwärts, während andere Märkte der Region von den positiven Vorgaben der Wall Street und der Hoffnung auf eine baldige Erholung der Wirtschaft profitieren. Dort belastete, dass die USA im Handelsstreit, der sich am geplanten chinesischen Sicherheitsgesetz für Hongkong neu entzündet hat, den Ton verschärft haben. US-Außenminister Mike Pompeo stellte vor dem Kongress fest, dass Hongkong nicht mehr unabhängig von China sei. Gemäß einem im vergangenen Jahr vom US-Kongress verabschiedeten Gesetz muss die US-Regierung Hongkong alljährlich bescheinigen, dass das Sonderverwaltungsgebiet weiterhin von China autonom ist. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die Finanzmetropole laut US-Recht einen Sonderstatus in Handelsfragen genießt. Pompeos Äußerungen schürten Ängste, dass ausländische Investoren und Unternehmen das Vertrauen in Hongkong verlieren und sich aus der Stadt zurückziehen könnten. An den Börsen in Japan und Australien überwog derweil der Konjunkturoptimismus. Unter den Einzelwerten stiegen Nissan in Tokio um 8,2 Prozent und Mitsubishi Motors um 6,4 Prozent. Sie wurden von den geplanten Kostensenkungen der Allianz mit dem französischen Autohersteller Renault nach oben getragen, die am Vortag nach Börsenschluss in Japan bekanntgegeben wurden.

CREDIT

Nachdem die Prämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen in den vergangenen beiden Wochen unter permanenten Druck gestanden haben, geht es für sie am Donnerstag leicht nach oben. Während sich die Konjunktur in der schwersten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg befindet, droht nun zudem eine erneute Verschärfung des Konfliktes zwischen den USA und China, was für die aktuelle Zurückhaltung unter Investoren sorgt. Für Europa sind gute Handelsbeziehungen zu beiden Ländern extrem wichtig.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz will italienische Lebensversicherungen verkaufen - Agentur

Die Allianz SE will sich Agenturberichten zufolge von ihrem Geschäft mit traditionellen Garantie-Lebensversicherungen in Italien trennen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit den Plänen vertraute Person berichtet, hat der Versicherungskonzern die Investmentbank Morgan Stanley damit beauftragt, einen Käufer für einen 9 Milliarden Euro schweren Policen-Bestand zu finden.

Deutsche Börse kooperiert mit chinesischem Datenanbieter Wind

Die Deutsche Börse geht eine weitere Partnerschaft in China ein. Um dortigen institutionellen Anlegern den Zugang zum europäischen Finanzmarkt zu erleichtern, will der Betreiber der Frankfurter Wertpapierbörse und der Terminbörse Eurex dem führenden chinesischen Finanzdatenanbieter Wind zunächst Marktdaten und weitere Dienstleistungen zur Verfügung stellen.

Briefportoerhöhung für Standardbriefe von 2016 bis 2018 rechtswidrig

Die Erhöhung des Briefportos für Standardbriefe der Deutschen Post für den Zeitraum von 2016 bis 2018 ist rechtswidrig gewesen. Das Bundesverwaltungsgericht hob in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil aufgrund der Klage eines Zusammenschlusses anderer Postunternehmen die Genehmigung der Portoerhöhung von 62 auf 70 Cent durch die Bundesnetzagentur auf. Die konkreten Folgen dieser Entscheidung waren zunächst unklar.

Eon bekräftigt Prognose, mahnt aber zur Vorsicht

Eon sieht sich trotz der Corona-Pandemie dieses Jahr weiter auf Kurs, mahnt aber auch zur Vorsicht. "Wir halten unser Geschäft aus heutiger Sicht auch hinsichtlich der Corona-Pandemie für widerstandsfähig", sagte Eon-CEO Johannes Teyssen während der virtuellen Hauptversammlung des Konzerns. Aktuell rechne der Konzern damit, dass die prognostizierten Bandbreiten 2020 für das bereinigte Konzern-EBIT und den bereinigten Konzernüberschuss noch erreicht werden. Die Pandemie gehe an Eon nicht spurlos vorbei.

Rocket Internet leidet unter fallenden Bewertungen

Die Corona-Krise macht auch vor der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet SE nicht halt. Niedrigere Bewertungen der Unternehmensbeteiligungen seien auf ein von Covid-19 geprägtes Marktumfeld zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit, das überraschend für das erste Quartal einen herben Verlust von 162 Millionen Euro meldete. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch 140 Millionen Euro Gewinn erzielt.

Bertrandt verdient im 2. Quartal deutlich weniger

Der Entwicklungsdienstleister Bertrandt hat in seinem zweiten Geschäftsquartal wegen Belastungen aus der Corona-Pandemie deutlich weniger verdient. Der Umsatz gab rund 7 Prozent nach auf 244,7 Millionen Euro, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Das EBIT fiel in den drei Monaten per Ende März auf 6,95 Millionen von 17,49 Millionen Euro. Nach Steuern und Anteilen Dritter verdiente das Unternehmen noch 3,25 Millionen, im Vorjahr hatte die Bertrand AG noch 11,44 Millionen Euro verdient.

Instone leidet unter Corona-Krise und bestätigt Prognose

Der Immobilienentwickler Instone Real Estate leidet zunehmend unter der Corona-Krise. Die Auswirkungen der Pandemie dürften ab dem zweiten Quartal vor allem den Verkauf spürbar verlangsamen, teilte das Unternehmen bei Vorlage der finalen Erstquartalszahlen mit. Während die Bauaktivität weiter planmäßig voranschreite, sei infolge der beschlossenen Einschränkungen sowie der insgesamt gestiegenen Unsicherheit derzeit ein zurückhaltendes Nachfrageverhalten zu beobachten.

Lang & Schwarz startet gut ins neue Jahr

Die Lang & Schwarz AG hat im ersten Quartal 2020 einen Konzernüberschuss nach HGB von 5,7 Millionen Euro erzielt, nach 0,45 Millionen vor Jahresfrist. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit habe sich auf 8,7 Millionen von 0,6 Millionen Euro verbessert, teilte der Finanzdienstleister mit.

Publity-CEO will Anteile an institutionelle Investoren verkaufen

Der Vorstandsvorsitzende der Publity AG, Thomas Olek, zugleich Großaktionär des Immobilien-Investors, hat dem Unternehmen seine Absicht mitgeteilt, Aktienpakete an internationale institutionelle Anleger zu verkaufen. Diese planten, sich langfristig zu engagieren und seien bereit zu einer Lockup-Vereinbarung für 12 bis 24 Monate. Die Größe der zum Verkauf stehenden Beteiligung wurde nicht genannt.

Nabaltec gibt nach verhaltenem Jahresauftakt weiter keine Prognose

Das Chemieunternehmen Nabaltec ist mit Umsatz- und Ergebnisrückgängen in das Jahr 2020 gestartet. Wie die Nabaltec AG mitteilte, verringerten sich die Erlöse von Januar bis März auf 45,4 Millionen Euro von 48,5 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EBIT fiel auf 2,5 von 5,8 Millionen Euro.

Windeln.de verringert operativen Verlust im ersten Quartal

Der Onlinehändler Windeln.de hat den operativen Verlust im ersten Quartal 2020 verringert. Während der Umsatz von Januar bis März auf 14,9 Millionen Euro von 17,2 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum zurückging, verbesserte sich das bereinigte EBIT auf minus 2,4 von minus 3,0 Millionen Euro.

Austrian Airlines startet Flugbetrieb ab 15. Juni wieder

Austrian Airlines nimmt nach fast drei Monaten coronabedingter Unterbrechung am 15. Juni den Flugbetrieb wieder auf. In der ersten Woche werden 27 Destinationen der Kurz- und Mittelstrecke angeflogen, ab der zweiten Woche kommen 10 weitere hinzu, wie die Lufthansa-Tochter mitteilte.

Easyjet will 30 Prozent der Stellen abbauen

Bei der britischen Billigfluggesellschaft Easyjet steht ein massiver Stellenabbau ins Haus. Wie die Airline mitteilte, will sie ihre Belegschaft um 30 Prozent verringern, um sich für eine längere nachfrageschwache Phase zu wappnen. Die Airline wolle sicherstellen, dass sie aus der Corona-Krise mit einem noch wettbewerbsfähigerem Geschäft hervorgehe, und somit für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet sei, sagte CEO Johan Lundgren.

Enel stockt bei Enel Americas auf 62,3 Prozent auf

Der italienische Versorger Enel hat den Anteil an seiner chilenischen Tochter Enel Americas auf 62,3 Prozent aufgestockt. Die Enel SpA erwarb nach eigenen Angaben für rund 701 Millionen US-Dollar 5 Prozent des Aktienkapitals von Enel Americas. Im Rahmen seiner Strategie, Minderheitsaktionäre bei seinen südamerikanischen Gesellschaften herauszukaufen, will der Energiekonzern seinen Anteil an Enel Americas noch weiter erhöhen.

Norwegian schreibt höhere Verluste als erwartet

Die Billigfluglinie Norwegian Air Shuttle ASA hat im ersten Quartal einen Vorsteuerverlust von 3,3 Milliarden norwegischen Kronen geschrieben, umgerechnet rund 300 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Verlust nur 2 Milliarden Kronen betragen, Analysten hatten für das erste Quartal 2020 mit minus 2,66 Milliarden gerechnet. Wegen der Pandemie fiel der Umsatz im Quartal um 19 Prozent auf 6,5 Milliarden Kronen. Ende März hatte Norwegian nur noch sieben ihrer 147 Flugzeuge in der Luft.

SAS verhandelt über eigene Rekapitalisierung

Die SAS AB verhandelt mit wichtigen Anteilseignern über eine Rekapitalisierung der Fluggesellschaft. Die Gesellschaft benötige weitere Finanzmittel, um die Zeit der Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen abzufedern, teilte SAS mit.

Amazon will neue Jobs während der Pandemie dauerhaft machen

Der Online-Händler Amazon.com will die meisten der während der Pandemie geschaffenen US-Jobs permanent machen, auch wenn die Corona-Krise irgendwann zuende geht. Von den 175.000 befristet eingestellten Mitarbeitern sollen 125.000 übernommen werden, teilte Amazon mit. Das jüngst gesehene Wachstum des eigenen Geschäfts werde anhalten.

Nissan schließt Werk in Barcelona - 3.000 Arbeitsplätze betroffen

Der japanische Autohersteller Nissan macht sein Werk in Barcelona dicht. Wie die spanische Regierung mitteilte, werden davon rund 3.000 Arbeitsplätze betroffen sein. Die Regierung hat nach eigenen Angaben an die Nissan Motor Co appelliert, auch andere Optionen in Erwägung zu ziehen. So seien Investitionen günstiger als eine Schließung. Die Werksschließung werde Nissan rund 1 Milliarde Euro kosten.

Nissan verbucht nach Abschreibungen Milliardenverlust

Hohe Abschreibungen haben den japanischen Autohersteller Nissan Motor im abgelaufenen Geschäftsjahr per Ende März tief in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich stand ein Verlust von umgerechnet 5,66 Milliarden Euro (671 Milliarden Yen), wie der Konzern mitteilte. Knapp 5,1 Milliarden Euro davon gingen auf das Konto von Abschreibungen, die Nissan im Zuge eines Restrukturierungsplans vornahm, mit dem das Unternehmen schlanker und profitabler werden will.

