Stuttgart (ots) - Der Stuttgarter dp Verlag startet mit dp audiobooks sein eigenes Hörbuch Imprint. Mit zunächst 30 Hörbüchern aus dem über 600 Werke umfassenden Verlagsprogramm wird das Programm aufgebaut. Bei Produktion und Sprechern setzt man auf Qualität und bekannte Größen.Der Stuttgarter Verlag dp DIGITAL PUBLISHERS investiert in neue Geschäftsfelder. Mit über 30 Werken in 2020 und bis zu 100 Hörbüchern in 2021 plant das Unternehmen die Marke dp audiobooks bei den Hörern im Mindset zu verankern. Den Start machen Bestseller. Dazu gehören die Werke der Reihe "Die Schwestern der Kaufhausdynastie" von Mia Sommerfeld ebenso wie die Startausgaben von "Constable Evans" und "Im Auftrag Ihrer Majestät" der New York Bestseller-Autorin Rhys Bowen. Qualität steht auch beim gesprochenen Wort im Fokus der Expansion. Daher lesen bekannte Sprecher wie Dietmar Wunder, Dagmar Bitter, Omid-Paul Eftekhari oder Arlett Drexler die Werke ein."Wie auch in unserem E-Book- oder Taschenbuch-Geschäft legen wir den Fokus bei den Hörbüchern auf die Qualität und nicht die reine Masse", kommentiert Verleger Marc Hiller. "Für uns bildet das Hörbuch eine feste Verbindung zum E-Book und wird in 5-10 Jahren von den Kunden nicht mehr getrennt wahrgenommen werden. Zudem ist dieses Ausgabeformat der nächste logische Schritt in der Verwertungskette von Inhalten, die wir sukzessive erschließen."Die Vertriebsplattformen werden aus einer Kombination von Direktbelieferung der großen Partner und Distribution über Zebralution beliefert. "Unsere Hörbücher werden über alle Abonnement-, Download- und Streaming-Plattformen verfügbar sein", betont Hiller weiter. Im Marketing nutzt der Verlag den eigenen Podcast Buchplausch und seine umfangreiche und aktive Rezensenten-Community.Den neuen Bereich dp audiobooks verantwortet Anja Kalischke-Bäuerle, die dp DIGITAL PUBLISHERS seit Gründung begleitet und aktiv unterstützt. "Wir freuen uns, mit Anja eine medien- und sprechererfahrene Journalistin an Bord zu haben, die nicht nur das digitale, sondern auch das inhaltliche Know-how mitbringt", freut sich Hiller.