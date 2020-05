Der HVPI fiel in Deutschland im Mai auf 0,5% jährlich - Das Währungspaar EUR/USD handelt weiterhin in einer engen Handelsspanne über 1,10 - Die Inflation in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex (VPI), fiel im Mai auf Jahresbasis geringfügig auf 0,6% (vorläufig), von 0,9% im April, wie die von Destatis am Donnerstag veröffentlichten Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...