Die Bahn muss sparen und streicht daher vier der bislang sechs Clevershuttle-Standorte. Das unrentable Startup, an dem die Bahn die Mehrheit hält, soll zukünftig nur noch in Leipzig und Düsseldorf verfügbar sein. Der Ride-Pooling-Dienst Clevershuttle soll bald nur noch in Leipzig und Düsseldorf verfügbar sein. Die Standorte Berlin, Dresden, Kiel und München sollen geschlossen werden. Mit dem Schritt will die Deutsche Bahn, die 76 Prozent der Clevershuttle-Anteile hält, Geld in der Coronakrise einsparen. Das berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf konzernnahe Quellen. Die Standortreduzierung soll...

Den vollständigen Artikel lesen ...