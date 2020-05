Die Aktienmärkte in den USA haben sich vom Corona-Schock sehr gut erholt. Die Technologiebörse Nasdaq liegt auf Sicht seit Jahresbeginn bereits wieder im Plus, der breiter gefasste S&P 500 nur noch ein paar Prozentpunkte hinten. Mittlerweile notieren sogar mehr als 90 Prozent der Aktien aus dem S&P 500 über ihrem 50-Tage-Durchschnitt. Dieses Phänomen ist in der Vergangenheit sehr selten aufgetreten und bedeutet normalerweise, dass der Markt stark überkauft ist. Doch eine Statistik besagt, dass dies ...

