Von Andrea Thomas und Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP macht die Zustimmung Deutschlands zu dem von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen europäischen Wiederaufbauprogramm von einer absoluten Mehrheit des deutschen Parlaments abhängig.

"Das Ganze ist so neu, dass, wenn Deutschland sich daran beteiligen will, eins klar sein muss: Das muss der Deutsche Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit verabschieden. Das hier geht weiter als alles, was wir in der Vergangenheit hatten", erklärte der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, Alexander Graf Lamsdorff, bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag zum europäischen Aufbaufonds.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch einen Wiederaufbauplan im Umfang von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen, bei dem 500 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen und 250 Milliarden als Kredite an von der Corona-Krise schwer getroffene EU-Mitgliedsstaaten und Unternehmen fließen sollen.

Die FDP habe eine ganze Reihe von Fragen zu dem Instrumentenkasten. "Wie soll denn die EU-Kommission entscheiden, welche Unternehmen gesund sind, um ihnen direkt Unterstützung zukommen zu lassen. Das wird in meinen Augen ein politischer Prozess." Wenn überhaupt, werde das Ganze nur mittelfristig funktionieren, so von Lambsdorff.

"Wenn alle diese Gelder durch den EU-Haushalt laufen sollen, der erst noch verabschiedet werden muss,...dann ist das kein schneller Krisenreaktionsmechanismus", sagte der FDP-Politiker. Die FDP fordere deshalb, "von diesem Geld einiges zu nehmen, um die Europäische Investitionsbank das machen zu lassen".

Zuvor hatten auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit Hilfe eines Wiederaufbaufonds im Umfang von 500 Milliarden Euro abzumildern.

Union sieht im Wiederaufbaufonds Investition in die Zukunft

In der Bundestagsdebatte unterstützte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Andreas Jung, die Vorschläge, denn es gehe um eine gemeinsame europäische Antwort auf die Krise.

"Uns geht es darum Europa zu stärken. Und das wird jetzt möglich", so Jung. Für die Union sei es wichtig, dass es ein Programm ist, mit dem man nicht alte Schulden umverteile und dass es keine Budgethilfen geben solle. Stattdessen gehe es um nachhaltiges Wachstum in ganz Europa und um Investitionen in Zukunftstechnologien.

"Es ist eine Innovation, es ist eine Investition in die Zukunft Europas. Und genauso werden wir dieses Programm begleiten und als Union unterstützen", versprach Jung.

Von Seiten der AfD kam hingegen scharfe Kritik an den Plänen der Kommission und den Vorschlägen von Macron und Merkel. Für den Abgeordneten Kay Gottschalk öffnen die Pläne Tür und Tor zur Vergemeinschaftung von Schulden, was man nicht zulassen dürfe, erklärte er im Bundestag.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com und andreas.kissler@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2020 09:47 ET (13:47 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.