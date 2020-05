Bei Volkswagen kocht der Konflikt zwischen Arbeitnehmervertretern und Konzernchef Herbert Diess angesichts der jüngsten Misserfolge hoch. In einem offenen Brief an Aufsichtsrat und Vorstand nehmen IG-Metall-Vertreter der deutschen VW-Werke die technischen Probleme beim neuen Golf 8 und dem Elektroauto ID.3 zum Anlass, der Konzernspitze auch auf...

