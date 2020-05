Köln/Frankfurt (ots) - Eine gute Tarifpartnerschaft zahlt sich aus, das zeigt ganz aktuell das Dachdeckerhandwerk. Dort gibt es bereits seit längerem ein sogenanntes Ausfallgeld, das bei witterungsbedingten Ausfällen in den oft regenreichen Herbst- und Frühjahrsmonaten einen Ausgleich für die Zeit leistet, in der nicht auf der Baustelle gearbeitet werden kann. Dieses Ausfallgeld besteht neben dem Saison-Kurzarbeitergeld, das für den gesamten Baubereich in den Wintermonaten gilt. Durch den Klimawandel kommt es verstärkt zu besonders heißen Sommern und heftigen Starkregenereignissen. Darauf haben die Tarifvertragsparteien des Dachdeckerhandwerks - der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) - nun reagiert und die Ausfallgeldregelung auf die Sommermonate ausgedehnt.Das funktioniert so: Alle Dachdeckerbetriebe zahlen eine Umlage an die Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks (SOKA-DACH). Aus diesem Topf erhalten die Arbeitnehmer ein Ausfallgeld in Höhe von 75 Prozent ihres Stundenlohns, um die entstandenen Lohneinbußen durch die ausgefallenen Arbeitsstunden zu mindern. Dies gilt für maximal für 53 Stunden im Kalenderjahr. Der Arbeitgeber erhält eine Pauschalerstattung für die von ihm zu tragenden Sozialleistungen.Um die Wirkung des erweiterten Systems zu testen, haben sich die Verantwortlichen darauf verständigt, die Neuregelung zunächst auf das laufende Kalenderjahr zu begrenzen. Das neue "Sommer-Ausfallgeld" kann ab dem 01.06.2020 bei der SOKA-DACH beantragt werden."Mit der Einführung des Sommer-Ausfallgeldes zeigen die Tarifvertragsparteien Verantwortung und demonstrieren Solidarität zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten in der Dachdeckerbranche. Auch wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr tüchtig sind: Kein verantwortungsvoller Chef mutet seinen Leuten zu, bei extremen Temperaturen auf brüllend heißen Dachflächen in der Mittagshitze zu arbeiten", so Dirk Bollwerk, ZVDH-Präsident und selbst Inhaber eines Dachdeckerbetriebs am Niederrhein. Und IG BAU-Bundesvorstandsmitglied Carsten Burckhardt stellt fest: "Die Beschäftigten dürfen nicht die Leidtragenden des Klimawandels sein. Daher ist es ein wichtiger Schritt, die entstehenden Lohnausfälle durch die Neuregelung abzufedern. Und ein Stück gelebte Sozialpartnerschaft."Bilder der Zitatgeber:ZVDH-Hauptgeschäftsführer Ulrich Marx (http://bit.ly/ZVDH-HGF-Marx-2018) (Quelle: ZVDH)IG BAU-Bundesvorstandsmitglied Carsten Burckhardt (https://igbau.de/Binaries/Binary11958/carsten-burckhardt-igbau.jpg) (Quelle: IG BAU, Alexander Paul Englert)Pressekontakt:Claudia BüttnerBereichsleiterin PresseZentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)Fritz-Reuter-Str. 1 // 50968 KölnTelefon: +49 221-398038-12Fax: +49 221-398038-512E-Mail: cbuettner@dachdecker.dewww.dachdecker.de // www.dachdeckerdeinberuf.de....................................Ruprecht HammerschmidtPressesprecherIndustriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)Vorstandsbereich BundesvorsitzenderPressestelleOlof-Palme-Str. 19 // 60439 Frankfurt am MainTelefon: +49 6995737135Mobil: +49 1715316472Telefax: +496995737139E-Mail: presse@igbau.dewww.igbau.deOriginal-Content von: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115513/4608940