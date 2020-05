Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Heiko Maas hat China nach dem vom Nationalen Volkskongress gebilligten Sicherheitsgesetz für Hongkong vor einem Angriff auf den Sonderstatus der Millionenstadt gewarnt.

"Das hohe Maß an Autonomie Hongkongs darf nicht ausgehöhlt werden", erklärte der SPD-Politiker. "Die Bürgerinnen und Bürger Hongkongs genießen Freiheiten und Rechte, die ihnen durch das Basic Law und den Grundsatz 'ein Land, zwei Systeme' gewährt werden. Wir erwarten, dass diese rechtsstaatlichen Prinzipien eingehalten werden."

Zuvor hatte der Nationale Volkskongress Chinas dem umstrittenen Sicherheitsgesetz für Hongkong zugestimmt, das "Separatismus" und "Aufruhr" in Hongkong verbieten soll. Das Gesetz ist eine Reaktion auf die monatelangen Massenproteste in der Sonderverwaltungszone gegen die pekingtreue Hongkonger Regierung. Kritiker in Hongkong befürchten jedoch, dass durch die geplanten Maßnahmen Bürgerrechte massiv eingeschränkt werden könnten.

Maas betonte, dass das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" und Rechtsstaatlichkeit die Grundlage seien für die Stabilität und den Wohlstand Hongkongs. "Auch das Sicherheitsgesetz darf diese Grundsätze nicht in Frage stellen", warnte Maas. "Meinungs- und Versammlungsfreiheit und auch die demokratische Debatte in Hongkong müssen auch in Zukunft respektiert werden."

Union befürchtet auch Auswirkungen auf deutsche Stiftung

Für den außenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, stellt das Gesetzesvorhaben einen Angriff auf das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" dar.

"Es ist zu befürchten, dass Kritiker der kommunistischen Führung in Peking mundtot gemacht und politische Stiftungen wie zum Beispiel das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Hongkong und andere zivilgesellschaftliche Organisationen aus Deutschland in ihrer Arbeit eingeschränkt werden sollen," so Hardt. "Beides wäre für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion inakzeptabel."

Das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" sei jedoch nicht verhandelbar. Denn China habe im damaligen Übergabevertrag mit dem Vereinigten Königreich umfassende Sonderrechte für Hongkong bis zum Jahr 2049 zugesagt. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwarte, dass sich die Volksrepublik an diese Zusagen vollumfänglich hält.

May 28, 2020

